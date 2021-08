Ein Poster des irischen Schriftstellers Samuel Beckett an einer Hauswand in Dublin. Beckett hat einen Großteil seines Lebens in Frankreich verbracht. Dort begann er nach dem 2. Weltkrieg, seine Werke auf französisch zu schreiben. „Immer mehr erscheint mir meine eigene Sprache wie ein Schleier, der zerrissen werden muss“, schrieb er an einen Freund. Ein Grund für seine Schreibblockaden in der englischen Sprache war vermutlich das übergroße, hemmende Vorbild von James Joyce.

picture-alliance / dpa picture alliance / NurPhoto - Artur Widak