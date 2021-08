Man nehme: völlig verschiedene Musiker, die vorher noch nicht zusammen kamen. Das Ganze ergibt nach einem mehrtägigen Prozess in den Rundfunkstudios des Südwestrundfunks ein gemeinsames Programm, dass im Sendegebiet zur Aufführung kommt: Hier das Sextett "Realm of Possibilities" (v.l.n.r. Ryan Ferreira, Anna Webber, Fabian Almazan, Linda Oh, Henry Cole, Chris Dingman)

SWR SWR - Günther Huesmann