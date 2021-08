Onufriy Dudok treffen wir an unserem zweiten Tag in Lviv. Er hat drei Konzentrationslager überlebt und sich mit dem Entschädigungsgeld ein kleines Grundstück in den Karpaten gekauft. Dort baut er im Sommer Obst und Gemüse an, um für den Winter ausgestattet zu sein. Trotzdem bleibt das Licht in der Wohnung während des Interviews lange aus, auch als es zu dämmern beginnt. Strom ist teuer.....

SWR SWR - Till Mayer