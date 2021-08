Vielseitige BrockenJeder Komet ist anders. Giacobini-Zinner, Halley, Grigg-Skjellerup, Borelly, Wild 2, Temple 1, Hartley, Tschurjumov-Gerassimenko – so verschieden die Namen dieser acht nach ihren Entdeckern benannten Schweifsterne, so unterschiedlich erwiesen sie sich bei näherer Betrachtung durch die Raumsonden, die sie in den vergangenen 30 Jahren besuchten.Und das betrifft nicht nur die äußere Formen und Strukturen. Auch die Elemente und Moleküle, aus denen sie bestehen, unterscheiden sich von Komet zu Komet. So weist das Wasser bei den meisten von ihnen eine Isotopen-Mischung auf, die anders ist als auf der Erde. Als Quelle für irdisches Wasser kommen sie damit nicht in Frage. Aber das Weltraumteleskop Herschel hat einige Kometen aufgespürt, die doch große Mengen erdähnlichen Wassers enthalten.