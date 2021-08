Raumfüllendes farbiges Licht im Konzertsaal, passend zur Musik: Das SWR Symphonieorchester führte am 7. Dezember 2018 in Freiburg die Musikcollage "Le Jardin de Taro" von Fabrice Bollon auf. Lichtkünstler Kurt Laurenz Theinert gestaltete den Abend mit. Übertragung der Konzertaufzeichnung in SWR2: am 11. Januar, ab 20:03 Uhr. Die Sendung kann zeitnah in der SWR2 App nachgehört werden.Im Bild: Dirigent Daniel Huppert.

SWR SWR/Jasmin Bachmann -