Mit Fiston Mwanza Mujila ist erstmals ein Schriftsteller bei einem NEWJazz Meeting dabei. Lukas Kranzelbinder wollte den gebürtigen Kongolesen aber von Anfang in die Band integrieren: „Es war sehr wichtig für mich, dass es hier nicht darum geht, ihn als Solisten zu featuren, sondern er ist eigentlich genau so ein energetischer Input wie jeder andere in der Band. Also da mache ich eigentlich keine Unterschiede muss ich sagen.“

