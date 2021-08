Die einzige Kugel des Scharfschützen traf den Erzbischof mitten in die Brust. Er starb vor dem Altar der Kapelle einer Armenklinik in der Hauptstadt. „Wenn sie mich töten, werde ich im Volk El Salvadors auferstehen“, hatte er geahnt. Die brutale Unterdrückung durch das Regime trieb Oppositionelle in den bewaffneten Widerstand. Noch im Jahr der Ermordung Romeros begann ein Bürgerkrieg, der letztlich zur demokratischen Abwahl des verhassten Regimes beitrug.

