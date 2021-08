Myanmar hat weltweit die meisten Elefanten in Gefangenschaft – rund 5800. Die meisten gehören dem Staat, der sie als Zug- und Transporttiere in der Holzwirtschaft verwendet. Aber jetzt sind wegen eines Holzschlag-Moratoriums Tausende Arbeitselefanten ohne Job. Foto: Mostly Movies

