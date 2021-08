Manche Wale wie zum Beispiel der Pottwal tauchen weit in die Tiefe der Meere ab. Bei einem Menschen würde in diesen Tiefen die Lunge kollabieren. Die Forscher vermuten, dass auch beim Pottwal die Lunge in der Tiefe kollabiert, das Gas fast vollständig ins Blut gepresst wird und die Lungen so stark zusammengedrückt werden, dass sie kein eigenes Volumen mehr hat und der Wal beim Aufsteigen in der Lage ist, die Lungen selbst wieder aufzublasen.