Westlich von Loch Ness, möchte die Stiftung "Trees for Life" den kaledonischen Wald restaurieren. Gegründet wurde sie 1985 und genießt in Großbritannien einen guten Ruf. An freiwilligen Helfern mangelt es nicht. Das Bild zeigt die Baumschule in Dundreggan.

SWR SWR - Gabor Paal