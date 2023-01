Gala zur Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises 2023

Präsentiert von Marija Bakker

(Liveübertragung aus dem WDR Funkhaus)

Zum Auftakt der litCOLOGNE gibt es gleich einen runden Geburtstag zu feiern: Bereits zum 21. Mal wird in Köln der "Deutsche Hörbuchpreis" verliehen. Wer wird als "Beste Interpretin" ausgezeichnet? Wer als "Bester Interpret"? Wer gewinnt die begehrten Preise für den besten Podcast, das beste Hörspiel, die beste Unterhaltung und das beste Kinderhörbuch? All diese Geheimnisse werden live in der Sendung gelüftet. Der WDR setzt auch in diesem Jahr bei der Verleihung auf eine abwechslungsreiche Radioshow, live aus dem WDR Funkhaus.