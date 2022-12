Sofia Flesch Baldin SWR Christian Koch

Die Stimme ist ein roter Faden in meinem Leben. Die Liebe zur menschlichen Stimme hat mich von der Musik zum Theater und schließlich zu Funk und Fernsehen geführt, zum SWR – hier bin ich Mitglied des SWR Sprecherteams. Im Radio erfüllt die Stimme auch eine soziale Funktion: Im Programm von SWR2 begleite ich Hörer:innen durch den Tag mit klassischer Musik, z.B. als Moderatorin des Mittagskonzerts, mit dem Abendprogramm und beim Präsentieren von Nachrichten.

Anspruchsvolle Projekte, auch für das SWR- und ARD-Fernsehen, bei denen ich mich persönlich strecken muss, erlebe ich als besonders spannend und erfüllend – wie die Hintergrundstimme im Dokumentarfilm von Susanne Babila „Friedenskämpfer“ über den kongolesischen Friedensnobelpreisträger und Gynäkologen Denis Mukwege, oder die Erzählerstimme im SWR3 Podcast „Der Fall des Bundespräsidenten Christian Wulff“.

Im Kultursender SWR2 fühle ich mich zu Hause. Aufgewachsen bei professionellen Musikern und in einem internationalen Umfeld, habe ich zuerst die klassische Musik und danach viele Formen von Kunst und Kultur als etwas kennen gelernt, das Menschen über alle Nationalitäten hinweg verbindet. In einem Konzert oder in einer Ausstellung rückt das Menschliche in den Vordergrund. Das allgemein Menschliche und die friedensstiftende Dimension von Kunst und Kultur treiben mich an und begleiten mich in meinem Alltag beim SWR.