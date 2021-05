Von Sebastian Hesse



Im November wird in den USA wieder gewählt. Die sogenannten Midterm-Wahlen stehen an. Ein Stimmungstest für Präsident Joe Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris, der er die umstrittene Migrationspolitik übertragen hat. Harris soll mit den mittelamerikanischen Staaten verhandeln, um gemeinsam die Menschen davon abzuhalten sich auf den Weg in die USA zu machen. Die Republikaner beschwören einen dramatischen Anstieg illegaler Migration seit Bidens Amtsantritt. Sie behaupten, es gäbe eine veritable 'Krise an der Grenze' . Und hoffen, mit einem emotional aufgeheizten Wahlkampf Senat und Repräsentantenhaus zurückerobern zu können. Doch an der Grenze zu Mexiko beurteilen die Menschen die Lage durchaus unterschiedlich.