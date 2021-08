"Erleuchtung" nimmt heute in der spirituellen Szene eine Schlüsselstellung ein. Erleuchtete Meister und Meisterinnen treten auf und stellen innere Stille, Glück, Frieden, Lebenssinn, Göttlichkeit in Aussicht. Alles nur "spirituelles Marketing"? Oder steckt da tatsächlich mehr dahinter?

Drei volle Tage Liebe und Mitgefühl: Erleuchtungskongress live in Berlin mit vierzig spirituellen Lehrern und Lehrerinnen und mit etwa 250 Teilnehmenden. Seit einigen Jahren findet der Kongress jährlich statt. Roland Heine und Ludmilla Rudat organisieren ihn. Sie sind selbst "erleuchtete" spirituelle Lehrer und: Sie kennen die Szene.

Mit evangelikalen Erweckungsbewegungen hat diese spirituelle Szene nichts gemein, ein wenig mit christlicher Mystik, mehr mit dem, was in indischen Philosophien "Advaita" genannt wird. Advaita heißt wörtlich übersetzt: "Nicht-Zweiheit", ein nicht in Worte zu fassendes Erleben einer beglückenden Einheitserfahrung. Die in den letzten Jahren stark expandierende Szene sammelt sich um den Begriff "Satsang". Das bedeutet so viel wie "Zusammenkommen in Wahrheit" - mit dem Ziel des Erwachens in Gegenwart eines erleuchteten Meisters.

Während des Berliner Erleuchtungskongresses tritt auch der spirituelle Meister "Madhukar" auf – so nennt sich einer der Stars der Szene. Er lehrt, dass wir in Wirklichkeit der Seinsgrund sind, formlos und grenzenlos, unbegrenzt und nicht die Person, die wir zu sein glauben mit unserer Geschichte.

Spirituelles Marketing

Bevor der spirituelle Meister den Raum betritt, erläutert Sori, eine der Assistentinnen von Madhukar, das Prozedere seines Auftritts: Zuerst eine längere Stillephase, dann werde Madhukar das "Om" intonieren. Dann könnten Fragen gestellt werden. Abschließend Tanzen.

Ein sehr bekannter "Erleuchteter" ist Eckhart Tolle. Seine Bücher sind internationale Bestseller. Tolle erlebte, so seine Selbstauskunft, spontan die eigene spirituelle Transformation und ist seitdem weltweit unterwegs, anderen Menschen dabei behilflich zu sein.

Bereits die bloße Lektüre seiner Bücher erleuchtete zum Beispiel den spirituellen Lehrer Anssi. Er ist heute einer von etwa 200 Lehrern und Lehrerinnen im deutschsprachigen Raum, die sich für erleuchtet halten – meistens sind es Lehrer und schnell werden es mehr.

Pro Lehrer gibt es dann zwischen 50 und 100, manchmal deutlich mehr Schüler und Schülerinnen – mehr als zwei Drittel sind Schülerinnen – die meisten zwischen 35 und 50 Jahre alt. Man könnte das als spirituelles Marketing bezeichnen.

Die Erleuchtung aus dem Westen

Für den kleinen Geldbeutel gibt es diverse Online-Erleuchtungs-Kongresse. An ihnen nehmen nach Angaben der Veranstalter bis zu zehntausend Menschen teil. Das Veranstaltungsduo "Mindheart" berichtet von 30.000 Euro Netto-Erlös. Im Internet gibt es – quasi als "Appetizer" – Gratis-Interviews mit den spirituellen Meistern unter anderem in "Jetzt TV".

Der Begriff "Erleuchtung" stammt eigentlich aus dem westlich-abendländischen Kulturkreis SWR picture-alliance / dpa -

Almut-Barbara Renger ist als Religionswissenschaftlerin berufsbedingt skeptisch. Der Begriff "Erleuchtung" stammt eigentlich aus dem westlich-abendländischen Kulturkreis. Bei Platon steht "Erleuchtung" zunächst in erkenntnistheoretischen Kontexten, und meint so etwas, wie ein Geistesblitz, ein plötzliches Licht der Vernunft.

Heute würden Erleuchtete vielleicht von Nahtoderlebnissen sprechen. Die Bibel erklärt so die plötzliche Konversion – wie aus dem Christenverfolger Saulus der Mitbegründer des Christentums Paulus wurde und autorisiert ihn so. Die Namensänderung gehört, wie oft auch heute, zum Erleuchtungsnarrativ.

Viele Worte über das Unsagbare

Christliche Heilige schreiben sich ähnliche Erleuchtungserlebnisse zu – etwa Franz von Assisi, Hildegard von Bingen oder Theresia von Avila. Sie betonen, das Glück des Erlebten überschreite alles Sagbare, was sie nicht davon abhält, wortreich davon zu berichten.

Während im Kirchenchristentum "Erleuchtung" an Bedeutung verliert, erfährt sie im Zuge des Orientalismus im 19. und 20. Jahrhundert eine Aufwertung, die bis in die New-Age-Bewegung der 1980er-Jahre anhält.

Nach Asien pilgerten auch die spirituell Suchenden und trafen in Poona auf Bhagwan, Papaji, Balsekar und andere, denen Erleuchtung zugeschrieben wird. Die in Indien frisch erleuchteten Westler kamen zurück und lehren ihrerseits Advaita.

Den Begriff "Erleuchtung" gibt es in östlichem Traditionen eigentlich nicht Getty Images Thinkstock -

Der Begriff "Erleuchtung" stammt sozusagen aus dem Westen selbst. Etwas zugespitzt: Die New-Age-Spirituellen und Advaita-Anhänger reisten mit ihrer "westlichen" Erleuchtungserwartung nach Indien, ließen ihn sich quasi indisch aufladen und kamen zurück in den Westen und glauben nun, sie partizipierten an der Weisheit des Orients – oder an der dort beheimateten "ewigen" Wahrheit, am Göttlichen.

Erleuchtung findet jede Woche statt

Die vermeintlich indischen Wurzeln lassen einige Akteure aus der Satsang-Szene weit hinter sich. Der Diplom-Psychologe, Diplom-Volkswirt und Psychotherapeut Christian Meyer orientiert sich in seinen Bemühungen um das Erwachen seiner Klienten – eher an der neueren Psychotherapie des Westens.

Ziel seiner Arbeit ist die Verbindung des Aufwachens mit der Psychotherapie, so die Klappentexte seiner Bücher. Zwischen "Erwachen" und "Erleuchtung" unterscheiden Christian Meyer und die meisten Lehrer nicht.

Erleuchtung findet jede Woche statt – laut Meyer – und so trifft man in Christian Meyers Seminaren in Berlin auch auf entspannt dauerlächelnde Menschen, die sich bei ihm bedanken. Sie scheinen bei ihm gefunden zu haben, was sie suchten. Bei Meyer geht es eher schlicht und unprätentiös zu. Yogaübungen hält Christian Meyer für sinnvoll, Stille mit tiefer Bauchatmung auch, längere Meditation eher nicht.

Kontrolle und Zweifel

Der oder die Meditierende, so Christian Meyer, wird zum Beobachter der Gefühle. Es geht also letztlich um Kontrolle. Diese entspricht zwar den Anforderungen der modernen Gesellschaft, führt aber auch zum Verlust der Lebendigkeit und steht im Gegensatz zum erleuchtungsdienlichen Loslassen des Ichs, seiner Identifikationen und Selbstbilder.

Die Sehnsucht nach Lebenssinn, nach der großen Stille, dem beglückenden Verschwinden des Ichs im Nichts und Alles bleibt Getty Images Thinkstock -

Alle Erleuchteten erleben Ähnliches. Und wenn doch einmal Zweifel aufkommen sollten, können auch diese als Bestätigung vereinnahmt werden. Die Argumentation funktioniert etwa so: Mit Zweifel, Angst und Kritik wehrt sich das Bewusstsein gegen den eigenen Bedeutungs- und Kontrollverlust.

Es wehrt sich gegen die absolute Wahrheit, gegen die beglückende Stille. Es will festhalten an der unglücklich machenden Illusion, dass das empirische Ich das "wahre Selbst" sei und die empirische Wirklichkeit, das "wahre Sein". Das Unaussprechliche entzieht sich jeder Überprüfung. Kritik wird vereinnahmt. So immunisieren sich die Akteure gegen Einwände.

Beglückende oder bedrückende Stille

Hinzu kommt: Die Sehnsucht nach Lebenssinn, nach der großen Stille, dem beglückenden Verschwinden des Ichs im Nichts und Alles bleibt. Sigmund Freud verstand diese Sehnsucht übrigens als "Regression", als eine Art beglückenden Rückfall in einen kindlichen Zustand.

Darin gibt es noch keine Grenze zwischen Ich und Außenwelt. Doch zu dieser Erklärung trieb Freud zweifellos der "kritische Geist", der sich mit seiner Verschleierungstaktik gegen seine Erleuchtung wehrt.

