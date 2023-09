Englands Wasserprobleme – der Klimawandel und die Folgen der Privatisierung

Von Imke Köhler

In Deutschland meint man ja nach wie vor, dass es in England immerzu regnen würde, das ist aber nicht der Fall. Der Klimawandel sorgt dafür, dass vor allem der Süden Englands im Sommer trockener wird, während die Temperaturen steigen. Gleichzeitig zeigen sich in England massive Probleme, die mit der Privatisierung der Wasserwirtschaft zusammenhängen. Unendlich viel Wasser geht durch Lecks verloren und immer wieder erleben Briten, dass zeitweise überhaupt kein Wasser mehr aus dem Hahn kommt. Gleichzeitig leiten die Wasserunternehmen im großen Stil ungeklärtes Abwasser in Flüsse und ins Meer, was dazu führt, dass das Schwimmen vielerorts als gesundheitsgefährdend gilt.