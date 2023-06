per Mail teilen

Von Kathrin Erdmann

Er schuf ein Klima der Angst und des Terrors auf den Philippinen. In der sechsjährigen Amtszeit von Rodrigo Duterte fanden tausende Menschen durch dessen selbst erklärten Krieg gegen die Drogen den Tod. Nun ist seit genau einem Jahr der Sohn des früheren Diktators Marcos, Ferdinand Jr. Bongbong Marcos, im Amt. Was hat sich seitdem getan hat und was ist aus dem Anti-Drogenkrieg geworden?