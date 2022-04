Dorfschulen in Not – Polens Regierung streicht Mittel für Deutschunterricht

Von Jan Pallokat



Ein Verband der deutschen Minderheit in Polen hat in Brüssel eine Klage eingereicht - wegen Diskriminierung. Hintergrund sind erhebliche Mittelkürzungen für den muttersprachlichen Deutschunterricht, den die regierende konservative PiS-Partei als Strafe für die angeblich schlechte Behandlung der Polen in Deutschland verstanden sehen will. Tatsächlich kommen viele Dorfschulen in Schlesien ohne die Zuschüsse insgesamt nicht klar, Schließungen drohen.