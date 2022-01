Die Wasserbauer - Wie sich die Niederlande gegen den Klimawandel wappnen

Von Michael Schneider



Wenn das Wasser in den Ozeanen steigt, dann sind vor allem tiefliegende Küstengebiete bedroht. Und auf keine Region in Europa trifft das so sehr zu, wie auf die Niederlande. Ein Land, das zu

einem Drittel unterhalb des Meeresspiegels liegt. An kaum einem anderen Ort wird der Klimawandel so schnell und so einschneidend spürbar werden. Gleichzeitig kämpft das Land heute schon gegen

Wetterextreme wie die Überschwemmungen in diesem Sommer. Doch längst wird gegengesteuert - mit altbewährten Konzepten und mit innovativen Ideen, die den Hochwasserschutz ins 21. Jahrhundert bringen. Gegen die Fluten kämpfen war gestern - heute wird mit der Kraft der Natur gebaut.