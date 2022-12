Die Sahel-Zone - grenzenloser Terror

Von Sebastian Felser

Burkina Faso, Mali und Niger: Das sind drei Krisenstaaten in der sogenannten Sahel-Zone. Hier versuchen westliche Alliierte schon seit Jahren, für Stabilität zu sorgen. Bisher sind aber alle Versuche gescheitert: In Burkina Faso und Mali herrscht nach Umstürzen das Militär. Der Westen konzentriert sich nun auf das letzte Land, das in diesem Teil der Sahel-Zone noch eine gewählte Regierung hat - Niger. Doch auch Russland ist hier aktiv und findet viel Zuspruch. Warum kommt diese Region Afrikas nicht zur Ruhe - auch nicht nach rund zehn Jahren, der Entsendung tausender Einsatzkräfte, was Abermillionen Euro und Dollar verschlungen hat.