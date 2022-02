Der Währungsverfall in der Türkei und seine Folgen

per Mail teilen

Von Uwe Lueb und Mehmet Uksul



Der Kurs der türkischen Lira ist in den vergangenen Monaten geradezu abgestürzt. Es gibt hohe zweistellige Inflationsraten. Die meisten Menschen im Land leiden darunter, denn die Preise steigen - und zwar deutlich schneller als ihre Einkommen. Die ohnehin schon ausgedünnte Mittelschicht droht abzurutschen. Zumal die Importabhängige türkische Wirtschaft nun teure Dollarpreise u.a. für Energie zahlen muss. Hauptursache der Misere sehen viele in der Politik von Präsident Erdogan. Er setzt auf immer niedrigere Zinsen, was den Verfall des Lirakurses beschleunigt. Muss er mit politischen Folgen rechnen - droht ihm spätestens 2023 die Abwahl?