Der Komponist, Dirigent und Oboist Heinz Holliger

Die Grenzen von Sprache, Klang und Leben interessieren Heinz Holliger - als Mensch wie als Musiker. Er ist Komponist vieler Bühnenwerke, schreibt für Stimmen, Orchester, Kammerensembles und Instrumentalsolisten. Holligers Kreativität ist durch ständige Erneuerung geprägt, trägt geheime Botschaften in sich. Klangsinnlichkeit und größtmögliche Klarheit bestimmen seine Arbeit als Dirigent. Die in Aufnahmen dokumentierte Auseinandersetzung mit Robert Schumann ist preisgekrönt.

Schätze entdecken und Neue Musik verbreiten möchte Heinz Holliger auch mit seiner Oboe. Unzählige Oboen-Werke hat er inspiriert und sein Instrument ins richtige Licht gerückt. Antonia Ronnewinkel hat Heinz Holliger zum Gespräch getroffen. (Produktion 2017)



