Von Doris Blaich

Stay curious! - bleib neugierig! - heißt das Motto des CD-Labels audax. Der Geiger Johannes Pramsohler hat es 2013 gegründet. Sein Motor: musikalische Neugierde, Entdeckerlust und die Freude, über den Tellerrand zu hören. Die CDs, die audax seither veröffentlicht hat, erhielten zahlreiche Preise. Die meisten davon hat Johannes Pramsohler selbst eingespielt - solistisch oder als Leiter seines Ensembles Diderot, das er vor knapp 10 Jahren ins Leben rief. Pramsohler stammt aus Südtirol und hat u. a. bei Rachel Podger an der Royal Academy of Music in London Barockgeige studiert. Wichtige Impulse erhielt er von Reinhard Goebel, dessen Geige er heute spielt. Viele renommierte Alte-Musik-Ensembles laden ihn als Konzertmeister ein: The King's Consort, Le Concert d' Astrée oder die Berliner Philharmoniker für ihr Spezialensemble Concerto Melante.

Musikliste



Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville:

Ouvertüre aus der Sonate für Violine und Cembalo g-Moll

Johannes Pramsohler (Violine)

Philippe Grisvard (Cembalo)

Michel Corrette:

"Les Sauvages et la Furstemberg", Concerto comique G-Dur

Ensemble Diderot

Violine und Leitung: Johannes Pramsohler

Enrico Albicastro:

"La Follia", Sonata g-Moll op. 5 Nr. 6

Johannes Pramsohler (Violine)

Philippe Grisvard (Cembalo)

Johann Friedrich Meister:

Menuett aus der Sonate G-Dur „La Musica nona“

Ensemble Diderot

Violine und Leitung: Johannes Pramsohler

Johann Sebastian Bach / Silvius Leopold Weiß:

1. Satz aus der Suite für Violine und Cembalo A-Dur BWV 1025,

bearbeitet

Johannes Pramsohler (Violine)

Jadran Duncumb (Laute)

Johann Jakob Kress:

Allegro aus: Concerto à 5 c-Moll op. 1 Nr. 2

Darmstädter Barocksolisten

Solovioline und Leitung: Johannes Pramsohler

Johann Georg Pisendel:

Erster Satz aus dem Konzert für Violine, 2 Hörner, 2 Oboen, Fagott, Streicher und Basso continuo G-Dur

International Baroque Players

Solovioline und Leitung: Johannes Pramsohler

Antonio Vivaldi:

3. Satz aus dem Violinkonzert „Der Herbst“

Johannes Pramsohler (Violine)

European Union Baroque Orchestra

Leitung: Lars Ulrik Mortensen

Giovanni Alberto Ristori:

Schluss-Arie aus der Kantate „Lavinia a Turno“

Maria Savastano (Sopran)

Ensemble Diderot

Leitung: Johannes Pramsohler

Antonio Maria Montanari:

Violinkonzert C-Dur op. 1 Nr. 5

Ensemble Diderot

Solovioline und Leitung: Johannes Pramsohler