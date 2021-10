Isabelle Demey

per Mail teilen

SWR Oliver Reuther

Zwischen der Planung unserer Sprecher-Schichtdienste und dem Weltgeschehen in den Nachrichten französische Gedichte von Baudelaire rezitieren, ein Fernseh-Feature über Fruchtfledermäuse sprechen und danach das nächste SWR2 Mittagskonzert vorbereiten – diese Vielfalt finde ich wunderbar! Möglich ist sie mir bei meiner Arbeit als Chefsprecherin im Sprecherteam Baden-Baden. Die Begeisterung für Stimme und Sprache habe ich unter anderem in meinem journalistischen Volontariat entdeckt, nach meinem Studium der Medienwirtschaft und vor meinem Studium der Sprechkunst und Sprecherziehung. Auch wenn ich nicht am Mikrofon oder im Büro bin, mag ich es vielfältig: dann falte ich Papier.