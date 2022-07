„Dem Kind den Indianer austreiben“ – Residential Schools in Kanada

per Mail teilen

Von Peter Mücke

Papst Franziskus besucht ab morgen Kanada. Und er wird dabei über ehemalige von der katholischen Kirche geführte Internate reden müssen, in denen 150.000 indigene Kinder unter grausamen Bedingungen gelebt haben. Erklärtes Ziel: Dem Kind den Indianer austreiben. Nach Schätzungen sind mehrere Tausend Kinder in den Schulen gestorben - meist an Unterernährung und Krankheiten. Die, die überlebt haben, waren häufig Misshandlungen und sexueller Gewalt ausgesetzt. Viele indigene Gemeinschaften machen die Heime, die ganze Generationen geprägt haben, für soziale Probleme wie Alkoholismus, häusliche Gewalt und erhöhte Selbstmordraten verantwortlich.