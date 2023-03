Das Stigma der unehelichen Geburt – Ledige Mütter und ihre Kinder in Marokko

Von Dunja Sadaqi

Wenn Frauen in Marokko unverheiratet schwanger werden, haben sie ein großes Problem. Erstens: Sex vor der Ehe ist in dem islamischen Land ein Tabu und kann strafrechtlich verfolgt werden. Zweitens: Abtreibung ist gesetzlich verboten. Und drittens: Wenn das Kind zur Welt kommt, sind Mütter und Kinder auf sich gestellt. Unterstützung können die Frauen weder vom Vater noch vom Staat erwarten. So geraten viele in eine verzweifelte Lage, manche setzen das Neugeborene aus. Doch Betroffene kämpfen dagegen an, sie wollen das Stigma beenden - sowohl im Gesetz als auch in der Gesellschaft.