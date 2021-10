Das Massaker von Camargo

Von Anne Demmer

Wer geglaubt hat, dass nach der Demission von Donald Trump die Situation für Menschen aus Lateinamerika, die in die USA streben, besser werden würde, der sah sich früh getäuscht. "Do not come" schleuderte Vizepräsidentin Kamala Harris den Menschen bei ihrem Besuch in Guatemala entgegen. 13 Einwohner von Comitancillo, alle 20 Jahre und jünger, haben sich trotzdem auf den Weg ins gelobte Land gemacht. Und kamen niemals dort an.