Das Beste zum Schluss

Literarische und musikalische Höhepunkte des Jahres

Von und mit Ines Pasz und Frank Hertweck

Was waren die bemerkenswertesten Neuerscheinungen des Jahres 2023? Wir präsentieren einige davon. SWR2 Literatur-Chef Frank Hertweck und SWR2 Musikredakteurin Ines Pasz stellen ihre persönlichen Bücher-Highlights und Musik-Entdeckungen des Jahres vor. Darunter ein Bildband über Paul Celan, die Klaviertrios von Franz Schubert und Gedichte von Diana Seuss. In der Welt des geschriebenen Wortes und der klassischen Musik war wieder eine Menge los.



Musikliste:

Franz Schubert:

"Morgengruß" aus dem Liederzyklus "Die schöne Müllerin"

Konstantin Krimmel (Bariton)

Daniel Heide (Klavier)

Carlo Mannelli:

Triosonate e-Moll op.3 Nr.8

Ensemble Giardino di Delizie

Camille Saint-Saëns:

Danse macabre, op. 40 (Totentanz)

Sinfonieorchester Basel

Leitung: Ivor Bolton

Johann Sebastian Bach:

Variation 15 aus den Goldberg-Variationen

Vikingut Ólafsson (Klavier)

Joseph Bodin de Boismortier:

"Don Quichotte chez la Duchesse", Ballett-Komödie

Mathias Vidal (Countertenor)

Jean-Gabriel Saint-Martin (Bariton)

Chantal Santon-Jeffery (Sopran)

Le Concert Spirituel

Leitung: Hervé Niquet

Wolfgang Amadeus Mozart:

Serenade D-Dur, KV 239 "Serenata notturna"

Mozarteumorchester Salzburg

Leitung: Roberto Gonzáles-Monjas

Franz Schubert:

Notturno Es-Dur D.897

Christian Tetzlaff (Violine)

Tanja Tetzlaff (Violoncello)

Lars Vogt (Klavier)

Hassan Bendjael:

Une seule etoile

Souad Massi (Gesang)





Literaturliste:

Wolf Haas, Eigentum, Hanser



Toni Morrison, Rezitativ, mit einem Nachwort von Zadie Smith, übersetzt von Tanja Handels



Emmanuel Carrère, V 13: Die Terroranschläge in Paris, Matthes & Seitz, übersetzt von Claudia Hamm



Diana Seuss, Frank: Sonette, Maro Verlag, übersetzt von Franz Hofner



Franz Kafka, Im Dunkel des Gasse unter den Bäumen an einem Herbstabend, mit einem Nachwort von Reiner Stach, Golden Luft



"Bilderbuch": Paul Celan, Eine Bildbiographie, herausgegeben von Bertrand Badiou und anderen, Suhrkamp