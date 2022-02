Dagestan – Eine ehemalige russische Unruherepublik im Trend

per Mail teilen

Von Martha Wilczynski



Dagestan bedeutet eigentlich Bergland. Aber die wenigsten denken an atemberaubende Landschaften, wenn sie den Namen der russischen Teilrepublik im Nordkaukasus hören. Die Folgen der Tschetschenienkriege, des islamistischen Terrors und der Polizeigewalt - s ie haben das Bild Dagestans als Russlands unruhigste Region geprägt. Doch das Image wandelt sich mit den immer zahlreicher werdenden Touristen im Land. Heute ist Dagestan in Russland Trend. Vor allem junge Großstädter sind begeistert von dem besonderen Flair der Bergregion am Kaspischen Meer.