COP28: Mehr Kohle in China – trotzdem Klima-Vorreiter?

per Mail teilen

Von Marie von Mallinckrodt und Eva Lamby-Schmitt

China will bis 2060 klimaneutral sein. Dennoch investiert China derzeit kräftig in Kohle, baut Kapazitäten aus, baut neue Kohlekraftwerke. Die chinesische Staats- und Parteiführung begründet das mit der notwendigen Energiesicherheit. Doch sind Strom-Engpässe der einzige Grund für den Ausbau von Kohle und was bedeutet das für die Chinas Klimaziele?