Christian Hauck

In Heidelberg geborgen und zur Schule gegangen.

Erst Radioerfahrungen noch vor dem Studium beim SDR in Mannheim.

Studium der Politikwissenschaft, Amerikanistik und Medien- und Kommunikationswissenschaft

an den Universitäten Göttingen, Mannheim, und an der Johns-Hopkins-University in Baltimore, USA.

Abschluss: M. A. (1997)

Volontariat und erste Berufserfahrungen beim Privatradio.

Seit 2001 im SWR. Zuerst in der Nachrichtenredaktion, seit 2010 als Moderator und Redakteur

für die Politik-Sendungen SWR2 Aktuell und im Informationsradio SWR Aktuell.