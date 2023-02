"Cannabis muss verboten bleiben"

Wenn Menschen unter Verdacht geraten, kriminell zu sein, sorgt eine Frage sofort für Streit: Die Frage, woher diese Menschen kommen.



Die Silvesternacht von Neukölln, die Silvesternacht von Köln - wieder wollen alle wissen: Waren es Migranten?Warum sollten wir nicht danach fragen, kritisieren jetzt viele.



Ihre Argumente:

Erstens: Was ist falsch daran, alle Fakten wissen zu wollen? Die Herkunft von Tatverdächtigen zu kennen – das bedeutet, die Probleme zu benennen.



Zweitens: Bescheid zu wissen hilft, Vorurteile zu entkräften.



Und drittens: Die Behörden brauchen genaue Informationen, um die Sicherheit in unserem Land zu stärken.



Nicole Diekmann und Stephan Anpalagan diskutieren deshalb folgende These:



„Wir müssen die Herkunft von Tatverdächtigen kennen“.