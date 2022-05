Die verborgenen Freuden

Von Martin Hecht

Einsamkeit ist heutzutage nichts Gutes, sondern etwas, was es zu überwinden gilt. Aber der Rückzug ist auf dem Vormarsch, und neue Namen tauchen auf: Meditation und Ruhe, Retreat und Hideaway. In der vernetzten, dauerpiepsenden E-Mail-SMS-Whatsapp-Skype-Twitter-Welt taucht die Sehnsucht nach off, out und Stille auf. Was sind die Freuden der Einsamkeit, fragt sich Autor Martin Hecht und unternimmt eine Erkundung im Selbstversuch. (SWR 2016)

