Ein Oligarch in Transnistrien

Von Thomas Franke

Transnistrien ist ein Land, das sich von der Republik Moldau abgespalten hat und von keinem anderen Staat der Welt anerkannt wird. Dort lebt Juri Kuzmenko. Fünfzehn Jahre hat er ohne Urlaub, Wochenenden, Feierabend durchgearbeitet und es zu Wohlstand gebracht. All die Jahre ging das gut, denn Kuzmenko war Günstling der Mächtigen. Doch 2011 gab es einen Machtwechsel in Transnistrien, und seitdem hat Kuzmenko Probleme. Kredite wurden gekündigt, er hatte Ärger mit dem Zoll, heute ist er zahlungsunfähig. In Transnistrien gilt das Recht des Mächtigeren und das kann unberechenbar sein.