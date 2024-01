Nachbarschaft herstellen

Eva Lauterbach spricht mit der Autorin Barbara Honigmann über das Leben in einer Vielvölkerstraße

Die Rue Edel in Straßburg ist alles andere als edel. Barbara Honigmann findet sie sogar ziemlich hässlich. Die Tochter jüdischer Emigranten landete 1984, nach vielen Jahren in Berlin, durch einen Zufall in der Straße und blieb. Inmitten von Arabern, Türken, Schwarzen und Asiaten. Viele Nachbarn sind ihre Freunde geworden. Das junge deutsch-marokkanische Ehepaar gehört dazu, die beiden jüdischen Witwen, die Dame mit dem Pflanzentick ebenso wie der kurdische Bistrobesitzer - Menschen mit spannenden Lebensgeschichten. Ein Gespräch über die hohe Kunst, nachbarschaftliche Beziehungen herzustellen und am Leben der anderen teilzunehmen.

Buchhinweis:

Barbara Honigmann

Chronik meiner Straße

Hanser (152 Seiten zum Preis von € 16,90)