Ich bin jetzt Wächter

per Mail teilen

Böse Blicke im Flur oder Wie man zusammen auf ein altes Haus aufpasst

Von Natalie Putsche

Aus einem Fenster der dritten Etage hängt das gelbe Wächterhausbanner. Ein Zeichen dafür, dass hier nach Konzept vermietet wird: Hauserhalt durch Nutzung, eine Idee, wie man in Leipzig alte Häuser wiederbelebt und eine Chance für junge Kreative, die nach günstigen Räumen suchen. Auch Natalie Putsche teilte sich mit anderen eine Etage und hat 2013 das erste halbe Jahr dieses Zusammenlebens dokumentiert. Nach der ersten Euphorie wurde ihr damals klar: Teamgeist und Ideen können auch an den Egos in der Zweckgemeinschaft scheitern.

Inzwischen gibt es das Wächterhaus, von dem Natalie Putsche erzählt hat, in dieser form nicht mehr. Zur Zeit wird das Gebäude saniert, und wie überall im Viertel, sollen dort hochpreisige Mietwohnungen entstehen. Das Konzept der billigen Vermietung an junge Kreative scheint für die Vermieter aufzugehen. Die Viertel wurden aufgewertet, und von sechszehn Leipziger Wächterhausern werden bereits acht neu genutzt.