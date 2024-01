Rückkehr in die fremde Heimat

Von Rebecca Sumy Roth

Yung-Hee Yoon-Knesch ist als Adoptivkind in einem behüteten Elternhaus in Bayern aufgewachsen. Nach ihrem Studium hatte sie sich als Übersetzerin selbstständig gemacht. Aber mit 35 Jahren gab sie in Deutschland alles auf und kehrte in ihr Geburtsland Südkorea zurück. Dort hat sie sich schnell integriert, geheiratet und einen Sohn zur Welt gebracht. Yung-Hee ist als koreanische Hausfrau und Mutter glücklicher und fühlt sich in Südkorea wohler, als in den Jahrzehnten in Deutschland. Doch viele deutsche Bekannte können das nicht verstehen. (Produktion 2013)