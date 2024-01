Nach dem Super-GAU

Eine Reise nach Fukushima

Von Barbara Geschwinde

"Roboter liefert Reaktor-Bilder", "japanisches Schiffswrack in Amerika angeschwemmt", "Muscheln erkranken an Blutkrebs" oder "Cäsium 134 vor kanadischer Küste gefunden" - das sind die Schlagzeilen vier Jahre nach der Reaktor-Katastrophe von Fukushima.

Aber wie geht es eigentlich den Menschen in der Region, die alles verloren haben, ihre Arbeit, ihr Zuhause, ihr soziales Umfeld und im schlimmsten Fall sogar Familienmitglieder und Freunde? Wo leben sie heute? Und wie geht es ihnen persönlich? Autorin Barbara Geschwinde ist in die Region Fukushima gereist und hat mit vielen Betroffenen der Dreifach-Katastrophe gesprochen.