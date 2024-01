Der Knastpfarrer

Wie Jörg Brauer hinter den Mauern ein bisschen Freiheit schafft

Von Gesa Walch

13 Schlösser muss er aufschließen, um zu seinem Büro zu kommen. Jörg Brauer ist Gefängnispfarrer in der JVA Rohrbach bei Mainz. Was die Gefangenen ihm anvertrauen, verlässt nicht den Raum. Sie reden mit ihm nicht nur über ihre Tat, sondern auch über ganz persönliche Probleme. Eine Gefangene hat sich in ihre Zellnachbarin verliebt. Eine andere will sich von ihrem drogenabhängigen Mann trennen. Jörg Brauer ist ihr professioneller Freund. Aber nach dem Gespräch muss er die Tür wieder abschließen - zwischen sich und den Gefangenen.