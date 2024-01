Vor der Wand

Hans Stempels Neuanfang mit 90

Von Michael Sollorz

Hans Stempel (rechts) mit seinem inzwischen gestorbenen Partner Martin Ripkens im Jahr 2000. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Hans Stempel ist gerade 90 geworden. Seit 1957 lebte und arbeitete der Filmjournalist mit Martin Ripkens zusammen, sie bereisten als Filmeinkäufer internationale Festivals, schrieben Bücher - mehr als ein halbes Jahrhundert ein unzertrennliches Paar. Vor zwei Jahren starb Martin Ripkens an den Folgen einer Hirnblutung. Der Freund blieb allein zurück. In dieser Lebenssituation ziehen sich die meisten alten Menschen für ihre verbleibende Zeit in Erinnerungen zurück. Doch der 90-jährige Hans Stempel geht einen völlig anderen Weg. (Wdh. am Dienstag, 10.05 Uhr)

Musiktitel:

Sufjan Stevens

Sufjan Stevens

CD: nicht in Deutschland erschienen

Lastou Adri

Souad Massi

CD: El mutakallimûn

Mumford & Sons

Monster

CD: nicht in Deutschland erschienen