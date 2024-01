Der Geiger Vadim Gluzmann

per Mail teilen

Von Roland Kunz

Vadim Gluzman gehört zu den herausragenden Persönlichkeiten unserer Zeit. Dem Geiger gelingt es, die herausragende Geigertradition des 19. und 20. Jahrhunderts mit der Frische und Dynamik der Gegenwart zu beleben. "Ich bin nicht nur beeinflusst von den führenden Köpfen der historischen Aufführungspraxis, ich dankbar für dieses Riesenmaß an Wissen, das wir durch sie sammeln konnten!". Gluzman ist ein demütiger Künstler, der sich ganz in den Dienst der Musik stellt. Weshalb er in seinem Geigenkasten zwei Bilder wie Heiligtümer hütet: David Oistrach und Hernyk Szeryng.



Musikliste:



Peter Tschaikowsky:

"Melodie" aus "Souvenir d'un lieu cher",

arrangiert von Alexander Glasunow

Vadim Gluzman (Violine)

Bergen Philharmonic Orchestra

Leitung: Andrew Litton

Max Bruch:

1. Satz aus dem Violinkonzert Nr. 1 g-moll op. 26

Vadim Gluzman (Violine)

Bergen Philharmonic Orchestra

Leitung: Andrew Litton

Max Bruch:

3. Satz aus dem Streichquintett a-moll op. posth.

Vadim Gluzman (Violine)

Sandis Steinbergs (Violine)

Maxim Rysanov (Viola)

Ilze Klava (Viola)

Reinis Birznieks (Violoncello)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Tempo di Menuetto aus der Violinsonate e-moll KV 304

Vadim Gluzman (Violine)

Angela Yoffe (Klavier)

Sergej Prokofjew:

Romeo und Julia, Ballett - Tanz der Ritter (arr. von Alexander Glasunow)

Vadim Gluzman (Violine)

Angela Yoffe (Klavier)

Kurt Weill:

Stücke aus der "Dreigroschenoper" - Nr. 1 (Die Moritat von Mackie Messer)

Vadim Gluzman (Violine)

Angela Yoffe (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

3. Satz aus dem Violinkonzert a-moll BWV 1041

Henryk Szeryng (Violine)

Kammerorchester des Saarländischen Rundfunks

Leitung: Karl Ristenpart

(Aufnahme von 1959)

Johannes Brahms:

3. Satz aus dem Violinkonzert D-Dur op.77

Henryk Szeryng (Violine)

Rundfunk-Sinfonieorchester Saarbrücken

Leitung: Myung Whun Chung

Johann Sebastian Bach:

Konzert für Oboe, Violine, Streicher und Bc c-moll BWV 1060 - 3. Satz: Allegro

Vadim Gluzman (Violine)

Veit Stolzenberger (Oboe)

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Pietari Inkinen

Johann Sebastian Bach:

Gavotte en rondeau aus der 3. Partita E-Dur BWV 1006

Vadim Gluzman (Violine)

Johannes Brahms:

2. Satz aus dem Violinkonzert D-Dur op.77

Vadim Gluzman (Violine)

Rundfunk-Sinfonieorchester Saarbrücken

Leitung: Günther Herbig

Felix Mendelssohn Bartholdy:

3. Satz aus dem Violinkonzert e-moll op. 64

Vadim Gluzman (Violine)

Rundfunk-Sinfonieorchester Saarbrücken

Leitung: Marc Kissóczy

Peter Tschaikowsky:

Finale aus dem Violinkonzert D-Dur op. 35

Vadim Gluzman (Violine)

Orchestre National de Belgique

Leitung: Andrey Boreyko

Max Bruch:

3. Satz aus dem Violinkonzert Nr. 1 g-moll op. 26

Vadim Gluzman (Violine)

Bergen Philharmonic Orchestra

Leitung: Andrew Litton