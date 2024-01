Goodbye Europe – Brexit hautnah. Erzählt von Carrington-Brown

per Mail teilen

Gäste: Rebecca Carrington und Colin Brown, Music-Comedy-Duo



Moderation: Frauke Oppenberg

Redaktion: Karin Hutzler

„God save the Queen. And fuck Brexit” steht auf den T-Shirts, die das Music-Comedy-Duo Carrington-Brown nach ihren Shows verkauft.

Seit kurzem haben die beiden Briten auch die deutsche Staatsbürgerschaft, damit sie nach einem Brexit – wann immer er vollzogen wird und unter welchen Bedingungen – in Europa problemlos auftreten können.

Rebecca Carrington und Colin Brown wissen auch genau, wie gespalten die britische Gesellschaft ist, wie Risse durch Familien gehen und Freundschaften enden, wenn es um den Brexit geht.

Mini-Operette zum Brexit

Seit Wochen proben sie für „Turnadot. Die erste und kleinste Brexit-Operette der Welt“, die sie im Rahmen der Ludwigsburger Schlossfestspiele am 23. Mai uraufführen. Viel britischer Humor ist garantiert.

Musiktitel

Leaving New York

Bears of Legend

CD: A million lives

The Carrington Brown Rap

Colin Brown, Rebecca Carrington

CD: Carrington Brown’s 10 live at Tipi am Kanzleramt

Live-Song aus Brexit-Operette Turnadot

Move on

Avishai Cohen

CD: 1970

Wir war’n in…

Colin Brown, Rebecca Carrington

CD: Carrington Brown’s 10 live at Tipi am Kanzleramt