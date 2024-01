Die Geigerin Julia Fischer

Von Roland Kunz

"Ich versuche mich so gut wie möglich vorzubereiten und dann das Ergebnis eines Konzertes auch anzunehmen ..." Julia Fischer betrachtet das Wörtchen "Perfektionismus" mit Skepsis. Sie, die Mutter zweier Kinder, versucht die Aspekte ihrer traumhaften Karriere als international gefragte Spitzengeigerin und Professorin an der Hochschule für Musik und Theater München in "Teilzeit" unter einen Hut zu bringen. Julia Fischer schafft es immer wieder, sogenanntes "Standardrepertoire" neu zu beleuchten und dem Hörer neue Hörperspektiven auf höchstem Niveau zu eröffnen.



Musikliste:



Franz Schubert:

Violinsonate D-Dur D 384 - 3. Satz: Allegro Vivace

Julia Fischer (Violine)

Martin Helmchen (Klavier)

Pablo de Sarasate:

Spanische Tänze op. 21 - Zapateado

Julia Fischer (Violine)

Milana Chernyavska (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

Doppelkonzert d-Moll BWV 1043 - 2. Satz: Largo

Julia Fischer (Violine)

Alexander Sitkovetsky (Violine)

Academy of St. Martin in the Fields

Johann Sebastian Bach:

Violinkonzert a-Moll BWV 1041 - 3. Satz: Allegro assai

Julia Fischer (Violine)

Academy of St. Martin in the Fields

Johannes Brahms:

Doppelkonzert a-Moll op. 102 - 3. Satz: Vivace non troppo

Julia Fischer (Violine)

Daniel Müller-Schott (Violoncello)

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Christoph Poppen

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Klaviertrio Nr. 1 d-Moll op. 49 - 2. Satz: Andante con moto tranquillo

Julia Fischer (Violine)

Jonathan Gilad (Klavier)

Daniel Müller-Schott (Violoncello)

Alexander Glasunow:

Violinkonzert a-Moll op. 82 - 3. Satz: Allegro

Julia Fischer (Violine)

Russian National Orchestra

Leitung: Yakov Kreizberg

Johann Sebastian Bach:

Solosonate Nr. 3 C-Dur BWV 1005 - 3. Satz: Largo

Julia Fischer (Violine)

Johann Sebastian Bach:

Violinkonzert a-Moll BWV 1041 - 1. Satz: Allegro moderato

Julia Fischer (Violine)

Academy of St. Martin in the Fields

Max Bruch:

Violinkonzert Nr. 1 g-Moll op. 26 - 3. Satz: Finale

Julia Fischer (Violine)

Tonhalle-Orchester Zürich

Leitung: David Zinman

Franz Schubert:

Violinsonate g-Moll D 408 - 4. Satz: Allegro Moderato

Julia Fischer (Violine)

Martin Helmchen (Klavier)

Johannes Brahms:

Klavierquartett Nr. 1 g-Moll op. 25 - 2. Satz: Intermezzo

Lars Vogt (Klavier)

Julia Fischer (Violine)

Tatjana Masurenko (Viola)

Gustav Rivinius (Violoncello)

Jean Sibelius:

Humoreske D-Dur op. 87 Nr. 2

David Oistrach (Violine)

Großes Rundfunk-Sinfonieorchester der UdSSR

Leitung: Gennadij Roschdestwenskij

Antonin Dvorak:

Violinkonzert a-Moll op. 53 - 3. Satz: Finale

Julia Fischer (Violine)

Tonhalle Orchester Zürich

Leitung: David Zinman