Seenotrettung: "Deutschland geht in Vorlage"

Die Bundesregierung handle, sie debattiere nicht nur über die Seenotrettung, sagte Innenstaatssekretär Mayer, CSU. Jetzt seien andere Länder in der EU gefordert.

Innenstaatssekretär Stephan Mayer, CSU, will die Seenotrettung im Mittelmeer nächste Woche beim EU-Innenministerrat in Helsinki ansprechen. Das Thema müsse auf einer europäischen Plattform debattiert werden, damit sich die anderen Länder nicht "aus dem Staub machen" könnten, sagte Mayer im SWR Tagesgespräch. Deutschland engagiere sich bereits in angemessener Weise.

Deutschland trage dem Gebot der Humanität Rechnung und gehe in die Vorlage. Die Bundesregierung sei immer wieder bereit, Schiffsbrüchige aufzunehmen, rechtfertigte sich der CSU-Politiker. Deutschland debattiere nicht nur, es handle auch. Jetzt seien auch andere EU-Regierungen gefordert, ebenso wie die EU-Kommission.

Er habe die Hoffnung, dass der italienische Innenminister Matteo Salvini seine Position, die Häfen für Schiffe der Seenotrettung zu schließen, revidiere. Allerdings müsse man ihm anbieten, ankommende Flüchtlinge auf andere Länder zu verteilen, so Mayer. Humanität sei jedenfalls "das Gebot der Stunde".