"Ein Linksbündnis ist schwierig, aber nicht ausgeschlossen"

Im SWR Tagesgespräch hat Baden-Württembergs Juso-Landeschef Pavlos Wacker mehr Mut seiner Partei bei der Neuausrichtung gefordert. Mit neuem Personal ließen sich nicht alle Probleme der Partei lösen. Vor allem müsse die SPD jugendfreundlicher werden.

Der Landesvorsitzende der Jusos in Baden-Württemberg, Pavlos Wacker, hat von der SPD gefordert, deutlich jugendfreundlicher zu werden. Unter den zehn jüngsten Bundestagsabgeordneten seien alle Parteien vertreten, mit Ausnahme der SPD. Im SWR Tagesgespräch wies Wacker daraufhin, dass sich seine Partei den Ideen und Visionen junger Menschen öffnen müsse. Mit Personal allein ließen sich die aktuellen Probleme nicht lösen. Wichtig sei eine klare Haltung - es allen recht machen zu wollen, um niemanden zu verschrecken, führe dazu, dass die SPD am Ende alles verliere. Die Jusos beraten bis Sonntag in München über eine linkere Positionierung der SPD. Dabei geht es um Themen wie Armutsbekämpfung, Klimawandel oder Digitalisierung. In den Debatten soll es auch um Alternativen zur großen Koalition gehen - etwa um die Frage, ob sich durch ein Dreierbündnis von SPD, Grünen und Linken eine "Linkswende" auf Bundesebene anstoßen ließe.