"Wir erwarten eine knapp durchschnittliche Ernte"

Laut Rukwied rechnet sein Verband im Südwesten mit durchschnittlich guten Erträgen, in Mittel- und Ostdeutschland mit lägen sie voraussichtlich unter dem Mittel vergangener Jahre. Rukwied sagte im SWR Tagesgespräch, er gehe nicht davon aus, dass die Verbraucherpreise für Agrarprodukte steigen.

Der Deutsche Bauernverband stellt am Vormittag in Dallgow-Döberitz in Brandenburg seine Ernteprognose für das laufende Jahr vor. Bauernverbandspräsident Rukwied geht für den Südwesten von einer guten Durchschnittsernte aus. Bundesweit erreicht der zu erwartende Ertrag aber nur knapp den Durchschnitt der vergangenen Jahre, das Dürrejahr 2018 einmal ausgenommen, sagte Rukwied im SWR Tagesgespräch. Wegen der anhaltenden Trockenheit und Hitze macht sich der Bauernpräsident zumindest für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz aber noch keine Sorgen: der kühle und feuchte Mai und Niederschläge bis Mitte Juni hätten dafür gesorgt, dass die Bestände bis zuletzt gut aussahen, so Rukwied. In Mittel- und Ostdeutschland sei die Ernte dagegen schon in vollem Gange. Dort sei es seit langem trocken. Entsprechend unterdurchschnittlich falle der Ertrag aus. Höhere Preise für Agrarprodukte erwartet Rukwied aber nicht.

Enttäuscht äußert sich der Bauernpräsident zu Plänen der Bundesregierung, die Versicherungssteuer für Landwirte zu senken. Das reiche nicht aus, betonte Rukwied im SWR. Stattdessen müsse eine steuerfreie Risikoausgleichsrücklage eingeführt werden, damit Landwirte in guten Jahren Geld zurücklegen könnten. Wichtig sei aber auch eine Öffnung für Versicherungslösungen bei Hagel, damit Landwirte dieses Risiko selbst absichern können. Dafür brauche es aber eine Anschubfinanzierung der Länder und des Bundes.