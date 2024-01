"Ich bin dem Spitzenkandidatenprinzip verpflichtet"

per Mail teilen

Im SWR-Tagesgespräch hat Europaminister Roth dafür plädiert, einen der Spitzenkandidaten für den Vorsitz der EU-Kommission zu küren. Die Postenbesetzung sei schwierig, auch weil Parteifamilien Zweifel an ihren Kandidaten ließen und einige im EU-Rat sich zu wichtig nähmen.

Der Europaminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth hat Verständnis dafür geäußert, dass sich der Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs bei der Besetzung der EU-Spitzenämter schwer tut. Im SWR-Tagesgespräch trat Roth dafür ein, einen der Spitzenkandidaten für den EU-Kommissionsvorsitz vorzuschlagen. Das sei aber schwierig, weil es derzeit keine klaren Mehrheiten gebe. Aus deutscher Sicht solle man sich mit Kritik zurückhalten, sagte der SPD-Politiker und verwies auf die langwierigen Verhandlungen für die aktuelle Bundesregierung. "Das ist gelebte Demokratie, die nicht so transparent verläuft, wie sich das der eine oder andere wünscht". Zudem gebe es auf europäischer Ebene zwei Institutionen, Europäischer Rat und Europaparlament, die mit einander ringen. Am Ende habe aber das Parlament das letzte Wort, der europäische Rat treffe nur einen Vorschlag.

Wenn aber die Parteifamilien Zweifel an ihren Spitzenkandidaten ließen, öffne das Tür und Tor für Gegner des Spitzenkandidatenprinzips. Auf der anderen Seite sieht Roth Staats- und Regierungschefs, die sich selbst für die Wichtigsten auf dem Spielfeld hielten. Das sei aber von den EU-Verträgen her nicht so.

Roth sagte dem SWR, er erkenne an, dass die Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Merkel sich um einen, so wörtlich "vernünftigen Kompromiss" bemüht hätte. Ob der Kompromiss, den Niederländer und Sozialdemokraten Timmermanns vorzuschlagen, letztlich Erfolg habe, könne man derzeit aber nicht sagen. Roth sieht Merkel durch ihr Eintreten gegen den eigenen EVP-Spitzenkandidaten Weber nicht beschädigt.