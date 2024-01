EU braucht kein "Postengeschachere"

Die EU-Spitzenkandidatin der Grünen zeigte sich vom EU-Gipfel "enttäuscht". Die Staats- und Regierungschefs konnten sich weder auf einen EU-Kommissionspräsidenten, noch auf EU-Klimaneutralität bis 2050 einigen. Keller setzt auf Beratungen des EU-Parlaments.

EU-Spitzenkandidatin der Grünen, Ska Keller, hat die Ergebnisse des EU-Gipfels im SWR Tagesgespräch als "enttäuschend" bezeichnet. Die Staats- und Regierungschefs konnten sich weder auf einen EU-Kommissionschef einigen, noch auf das Ziel der Klimaneutralität bis 2050. Für den Klimaschutz sei die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Europa unverzichtbar, sagte Keller im SWR. Allerdings wäre eine bloße Erwähnung der Klimaneutralität bis 2050 im Abschlussbericht ohnehin nicht ausreichend gewesen. Es brauche schon jetzt konkrete Schritte. Je später man beginne, desto drastischer fielen die nötigen Schritte aus.

Bei der Besetzung des Postens des neuen EU-Kommissionschefs setzt die Grünen-Politikerin auf die Beratungen des EU-Parlaments. Im SWR erklärte Keller, die Gespräche im Parlament seien noch nicht abgeschlossen, deshalb habe der EU-Gipfel sich auch noch gar nicht auf eine Person einigen können. Derzeit gebe es niemanden, der im Parlament eine Mehrheit habe. Die Unterstützung der Grünen machte Keller weiter von Inhalten abhängig. Keller sagte dem SWR, die EU brauche kein "Postengeschachere". Entscheidend seien Veränderungen hin zu mehr Klimaschutz, einem sozialen Europa und mehr Rechtsstaatlichkeit in allen Mitgliedsstaaten.

Die EU-Politikerin appellierte an die Staats- und Regierungschefs, das vom Parlament geforderte Spitzenkandidaten-Prinzip zu berücksichtigen. Im SWR sagte Keller, die Spitzenkandidaten seien "ein echter Fortschritt in der Demokratie" und nicht nur "nice to have". Die EU-Abgeordnete sagte, sie hoffe, dass das die Staats- und Regierungschefs auch erkennen würden, dass man nicht einfach irgendjemand "aus der Schublade ziehen" könne. Einen Wechsel beim Vorsitz der EU-Kommission zur Mitte der Legislatur lehnt Keller ab. Im SWR betonte sie: "begeistert bin ich nicht von der Idee".