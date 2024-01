Liederabend Christian Elsner

Gerold Huber (Klavier)

Franz Schubert:

"Winterreise", Liederzyklus für Singstimme und Klavier op. 89 D 911

(Konzert vom 16. Mai im Mozartsaal)

Aus der lähmenden Enge der nachnapoleonischen Ära wollten sie heraus, neues, freies Land für das bürgerliche und geistige Leben entdecken und gestalten, doch ihre Stärke blieb die Utopie. Die Rede ist von dem Dichter Wilhelm Müller und dem Komponisten Franz Schubert. In der Winterreise gipfelt die Zusammenarbeit dieser beiden Freigeister, die sich in ihrem Leben nie, in der Kunst aber desto intensiver begegneten. Der Zyklus der 24 Lieder endet offen, verklingt in jenes immer wieder neue Gebiet, in dem man nicht weiß, ob sich die Hoffnung als Verzweiflung maskiert oder von dieser beiseite gedrängt wird.