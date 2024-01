Artemis Quartett spielt Brahms, Berg und Smetana

Artemis Quartett:

Vineta Sareika, Anthea Kreston (Violine)

Gregor Sigl (Viola)

Eckart Runge (Violoncello)

und

Suyoen Kim (Violine)

Harriet Krijgh (Violoncello)

Johannes Brahms:

Streichsextett Nr. 1 B-Dur op. 18

Alban Berg:

Sonate für Klavier op. 1, bearbeitet für Streichsextett von Heime Müller

Friedrich Smetana:

Streichquartett Nr. 1 e-Moll "Aus meinem Leben"

(Konzert vom 19. Mai im Rokokotheater)

Seit 1989 setzt das Artemis Quartett interpretatorische Maßstäbe. Seine Programme beweisen, wie wohl der Blick vom neueren Schaffen her dem Verständnis des Tradierten tut. Das Jubiläum 2019 verbinden die Künstler mit einem Wandel: Mit dem Cellisten Eckart Runge zieht sich das letzte Gründungsmitglied zurück. In Schwetzingen wird der Stab an die neue Artemis-Generation weitergegeben. "Das Artemis Quartett ist", so Gregor Sigl, "die Summe aller seiner Mitglieder, auch der ehemaligen und zukünftigen." Im Konzert sind sowohl die bisherigen als auch die neuen Mitglieder zu erleben.