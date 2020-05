Wolfgang Amadeus Mozart:

Rondo a-Moll KV 511

Nadia Boulanger:

Vers la vie nouvelle

Johann Sebastian Bach:

Chaconne in d-Moll BWV 1004, bearbeitet von Ferruccio Busoni

Alexander Skrjabin:

Sonate Nr. 5 Fis-Dur op. 53

Johannes Brahms:

16 Variationen über ein Thema von Robert Schumann fis-Moll op. 9

Peter Eötvös:

Erdenklavier - Himmelklavier für Klavier solo

Ludwig van Beethoven:

Sonate cis-Moll op. 27 Nr. 2 "Mondscheinsonate"

(Liveübertragung aus dem Jagdsaal)

Seine Kindheit erlebte er in Korea, Schul- und erste Studienzeit in den USA, sein Konzertexamen legte er in Hannover ab; Karl-Heinz Kämmerling, Dmitri Baschkirow, Andreas Staier und Menahem Pressler nennt er als Lehrer und Mentoren. Was William Youn vorträgt, ist geistig durchdrungen und bis ins Detail hinterfragt. Historischer Hammerflügel und moderner Konzertflügel bilden das Rüstzeug für den treffenden Klang der verschiedenen Kompositionen. Im Zentrum beider Programmteile stellt er kurze Gedenkstücke von Nadia Boulanger für ihre Schwester Lilli und von Peter Eötvös für seinen Mentor und Freund Luciano Berio.